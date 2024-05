Großeinsatz der Polizei Tumulte nach Fußballspiel in Solingen mit einem Verletzten

Der erste Alarm zu den Ausschreitungen auf dem Bolzplatz an der Adolf-Clarenbach-Straße in Wald hatte die Leitstelle der Polizei am Maifeiertag gegen 20.50 Uhr erreicht. Die Rede war zunächst von mehreren Personen unter anderem mit „südländischem“ Aussehen – darunter auch Zuschauer des Spiels zwischen den B-Jugendteams der Spvgg. Wald 03 sowie des TSV Solingen-Aufderhöhe –, die sich nach Spielende der Partie offensichtlich in die Haare bekommen hatten. So wurde beispielsweise von einem Platzsturm sowie von anschließenden Schubsereien und Pöbeleien berichtet – weswegen nach der Alarmierung gleich mehrere Streifenwagen der Polizei zum Ort des Geschehens eilten, um die Streithähne wieder voneinander zu trennen.