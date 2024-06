Fußball-EM Türken feiern EM-Sieg mit Autocorso durch Solinger Innenstadt

Mehrere tausend Personen haben am Mittwochabend auch in Solingen den gelungenen Start der türkischen Fußball-Nationalmannschaft bei der zurzeit laufenden Europameisterschaft gefeiert. Nach dem Schlusspfiff der Partie gegen Georgien, die die Türkei mit 3:1 für sich hatte entscheiden können, beteiligten sich schätzungsweise rund 2500 Fans an den Feierlichkeiten. Immer wieder laut hupend und Fahnen in den türkischen Nationalfarbn schwenkend fuhren die Fußballanhänger in einem Autocorso durch die Solinger Innenstadt.