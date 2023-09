Prozess am Landgericht Wuppertal Anklage sorgt bei Verteidiger für Unverständnis

Was aber war überhaupt passiert im Mai 2022, das erneut zu einem Prozess geführt hatte? Der 37-Jährige gehört der „Trinker-Szene“ an, die sich am Mühlenplatz in Solingen trifft. So auch am 12. Mai gegen Mittag, an diesem Tag soll es dort zu einem körperlichen Übergriff des Angeklagten auf den Freund gekommen sein. Drei Frauen hatten die Lage offenbar vom „Subway“ aus gut im Blick. Sie alarmierten die Polizei und schilderten, was sich zugetragen haben soll.