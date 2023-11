Korkenziehertrasse in Solingen Zu enge Trassenzugänge kommen auf den Prüfstand

Solingen · Fahrräder haben in den vergangenen Jahren deutlich an Volumen zugelegt. Darum ist es für viele Nutzer der Korkenziehertrasse inzwischen gar nicht so einfach, an den „Umlaufschranken“ der Auffahrten zur Trasse vorbeizukommen. Die Stadt will reagieren.

27.11.2023 , 17:30 Uhr

Der Zugang zur Korkenziehertrasse an der Schlachthofstraße wird aufgrund der Absperrgitter bisweilen zur Herausforderung für Zweiradfahrer. Foto: Martin Oberpriller