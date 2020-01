Die Urlauber bleiben im Schnitt zum Radeln oder Wandern zwei Tage im Städtedreieck. : Touristenmagnet Bergisches Land

Solingen Ein Urlaubsziel wie der Bayerische Wald, die Ostseeküste oder Mallorca ist das Bergische Land natürlich nicht – und wird es nach Einschätzung von Holger Piwowar, Geschäftsführer Bergisches Land Tourismus Marketing unter dem Dach der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW), auch nicht werden.

Von daher wurden auch Überlegungen wieder beiseite geschoben, unter dem Motto „Grüner wird’s nicht“ Touristen mit Angeboten für ein- oder zwei Wochen in Solingen, Remscheid und Wuppertal zu halten. „Davon sind wir ab, die Leute bleiben nicht so lange in der Region“, sagt Piwowar.