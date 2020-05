Kostenpflichtiger Inhalt: Reise-Saison 2020 : Tourismus-Offensive für das Bergische Land

Schloss Burg mit seinem über 30 Meter hohen Bergfried gehört zu den touristischen Hauptattraktionen des Bergischen Landes. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen 2019 kamen so viele Besucher wie selten in die Region. Aber nun liegt auch die Tourismusbranche am Boden. Deshalb wird an Konzepten für die Zeit nach dem Lockdown gearbeitet. Übernachtungspreise dürften stabil bleiben.