Solingen zu Gast in Utrecht: Tourismusmesse: Trassenradeln gefragt

Solingen Die Messe für Touristik und Freizeit im niederländischen Utrecht war vom Flächenangebot insgesamt zwar kleiner, gleichwohl seien wie in den Vorjahren rund 120.000 Besucher dagewesen. „Wir haben gut Prospekte verteilt“, sagt Holger Piwowar, Geschäftsführer vom Verein Bergisches Land Tourismus Marketing (BLTM).

Die Vakantiebeurs in Utrecht bildete den Auftakt für eine Reihe weiterer Messen, die von Sylke Lukas und Holger Piwowar besucht werden, um Werbung für Solingen und das Bergische Land zu machen. Zunächst sind die Bergischen Drei auf der „Best of Events“, Fachmesse für Erlebnismarketing in Wuppertal. Die „Fiets en Wandelbeurs“ im belgischen Gent wird Holger Piwowar am 2. und 3. Februar betreuen, an diesen beiden Tagen ist Sylke Lukas mit einem Stand auf der Messe für Tourismus und Freizeit in Kalkar am Niederrhein.