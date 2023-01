Tourismus in Solingen/Remscheid/Wuppertal „Das Bergische hat einiges zu bieten“

Mit einen Grund dafür sieht Sylke Lukas in den vielfältigen Aktivitäten in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Messen im In- und Ausland. Kultur, Fahrrad, Genuss – dieser Dreiklang kommt bei den Gästen offenbar an. Nicht nur auf Messen registrieren die Tourismus-Mitarbeiter in den drei bergischen Großstädten stets eine rege Nachfrage. „Auch online beziehungseise auf den Social-Media-Kanälen bekommen wir mittlerweile sehr viele Anfragen“, sagt Sylke Lukas.