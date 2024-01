Leichenfund in Solingen Toter Mann aus der Wupper gibt weiter Rätsel auf

Nachdem Spaziergänger Ende Dezember in der Wupper bei Solingen in Höhe des Obenrüdener Kottens im Stadtbezirk Höhscheid eine leblose Person entdeckt haben, ist nach wie vor nicht geklärt, um wen es sich bei dem toten Mann handelt. Das hat jetzt ein Sprecher des unter anderem auch für Solingen zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal bestätigt – und am Mittwochnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion darüber hinaus mitgeteilt, dass die Obduktion an dem Leichnam mittlerweile in der Gerichtsmedizin durchgeführt worden sei.