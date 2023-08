Top-Ergebnis für Starcar Europa Service Group aus Solingen Ein verrücktes Jahr für Autovermieter

Info

Geschichte Die Anfänge der Gruppe gehen auf das Jahr 1965 zurück, als in Bremen die ES Autovermietung gegründet wurde. 1987 ging in Hamburg die Star Car GmbH an den Start. Ein Jahr später entstand Unix-Rent. Gründungsmitglied war der Solinger Otto Dornseifer. Es folgten diverse Zusammenschlüsse. Von Haan zog die Gruppe schließlich 1997 nach Ohligs an die Kieler Straße. Am 1. Oktober 2010 siedelte sich die Gruppe in den ehemaligen Räumen der Kongressagentur „kogag“ an der Schorberger Straße an.