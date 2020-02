Kultkneipe in Solingen : „Tom Bombadil“ steht zum Verkauf

Solingen Die traditionsreiche Kneipe an Burger Landstraße ist seit Herbst 2019 geschlossen.

Geht es um die Kategorie „Kult“, gehört das kleine Schiefer- und Fachwerkhaus mit der roten Eingangstür nach wie vor zu den ersten Adressen in der Klingenstadt. Über viele Jahre hinweg war das „Tom Bombadil“ an der Burger Landstraße im Südosten Solingens eine Anlaufstelle für Nachtschwärmer aus der Region.

Im Jahr 2018 hatte die langjährige Inhaberin Régine Lampmann, die die Kneipe an der Burger Landstraße insgesamt 22 Jahre geleitet hatte, den Stab an Gastronom Klaus Krämer weitergegeben. Dieser wiederum hatte bereits zu Beginn der 90er Jahre das „Steinenhaus“ am Pfaffenberger Weg übernommen, das er in insgesamt 14 Jahren zu einer weiteren ausgesprochen beliebten Adresse der Solinger Kneipenszene ausbaute. Im „Tom Bombadil“ blieb Krämer dann bis zum zurückliegenden Herbst.