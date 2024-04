Alternative zu Haus und Eigentumswohnung Ein Mikro-Wohn(t)raum für 190.000 Euro

Wer verbunden mit dem Wort Solingen den Begriff „Tiny Houses“ ins Internet eingibt, der landet in des Kaisers Zeiten. Denn die „winzigen Häuser“ mit rund zehn bis 50 Quadratmetern Wohnfläche, so die Übersetzung des englischen Begriffs, die aus umweltfreundlichem Holz gezimmert werden, um Minimalisten und Klimaschützern Wohnen auf kleinstem Raum zu ermöglichen, gibt es in der Klingenstadt so gut wie gar nicht. Immobilienmakler vermarkten in der Klingenstadt unter diesem Begriff vielmehr kleine, alte Kotten, zumeist Fachwerkhäuser, deren Wohnfläche in der Regel bei bis zu 100 Quadratmeter liegt.