Freizeit in Solingen Wo große Kinder ins Bällebad springen dürfen

Zu den mutmaßlich älteren Gästen beim Ü18-Toben gehört an diesem Abend Lothar aus Mülheim an der Ruhr: Der sportliche 34-Jährige genießt unter anderem den Sprung ins Bällebad mit Gleichgesinnten. Für ihn ist der Besuch in Spielanlagen wie dem Tiki Kinderland im Gegensatz zu vielen anderen Gästen nicht mehr nur mit Erinnerungen an ferne Kindertage verbunden – sondern als Papa eines Sohnes längst wieder Teil der Wochenendroutine. „Aber so ein Angebot gezielt für Erwachsene“, berichtet er sichtlich vergnügt, „gibt es anderswo nicht.“