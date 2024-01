Tiertafel Solingen hilft “Ohne Tiere wäre ich viel zu einsam“

Mit einem Hauch spanischem Temperament läuft Chico umher, schnuppert an einem fremden Besucher und erklimmt eine Bank vor der weißen Hauswand des alten Gewerbe-Gebäudes. Kurz darauf begrüßt Rita von Itter vom Team der Tiertafel Solingen den Labrador-Dogge-Mischling und gibt dem sanftmütigen Riesen mit dem glatten, schwarzen Fell ein paar Leckerlis. Der gebürtige Mallorquiner ist gewissermaßen ein alter Bekannter, denn sein Frauchen kommt oft zum Standort der Initiative an der Broßhauser Straße in Ohligs – und das auch, aber nicht nur in eigener Sache.