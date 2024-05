Tierschutz in Solingen Sie helfen Eichhörnchen, Fledermaus und Co.

Das Einsatzgebiet des Vereins umfasst unter anderem die Städte Solingen, Remscheid und Wermelskirchen. Sollte jemand ein Tier in Not gefunden haben, so besteht nach telefonischer Absprache die Möglichkeit, dieses Tier in Obhut zu geben. Die Einsatzzeiten sind von 9 bis 22 Uhr. Darüber hinaus bitten die Aktiven um eine Kontaktaufnahme nur im wirklichen Notfall, also dann, wenn das Tier schwer oder lebensbedrohlich verletzt ist.