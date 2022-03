Tierpark in Solingen-Gräfrath : Unbekannte brechen ins Fauna-Büro ein

Gräfrath Das Team der Fauna in Solingen-Gräfrath erwartete am Montagmorgen ein Schock: In ihr Büro war in der Nacht eingebrochen worden. Jetzt braucht der Tierpark eine neue Schließanlage.

Kaputte Stahlschränke, Chaos und überall Staub. Dieser Anblick bot sich Vera Schramm und ihren Kollegen der Fauna, als sie am Montagmorgen ihr Büro betraten. „Das kann man sich nicht vorstellen, wie es hier riecht und aussieht“, sagt die Geschäftsführerin gegenüber unserer Redaktion. In der Nacht zu Montag wurde in den Tierpark eingebrochen. Unbekannte sollen Schramm zufolge in Büro und Werkstatt eingedrungen sein und mehrere Stahlschränke mit einer Flex-Maschine aufgebrochen haben. „Die haben wohl aus der Werkstatt eine Flex genommen, um damit die Schränke zu öffnen“, mutmaßt Schramm.

Gestohlen wurden Schlüssel sowie Wechselgeld im Wert von 2000 Euro. „Da hat sich jemand wahrscheinlich mehr erhofft“, vermutet Schramm. Sie geht davon aus, dass der oder die Einbrecher es auf die Tageseinnahmen des Tierparks abgesehen hatten. Die werden jedoch, so Schramm, nicht über Nacht im Büro aufbewahrt. Schlimmer als das geklaute Geld sei aber wohl der Verlust der Schlüssel. „Wir haben mehrere Generalschlüssel für den Tierpark. Jetzt müssen wir eine komplett neue Schließanlage installieren“, sagt die ehrenamtliche Geschäftsführerin.

Polizei und Versicherung seien bereits informiert, nun müsse das Team der Fauna die Ermittlungen abwarten. „Es ist für uns eine Wahnsinns-Arbeit, das alles aufzuräumen“, sagt Schramm. „Es ist eine Katastrophe hier.“ Derzeit sei die Arbeit in der Verwaltung nicht möglich. Der Tierpark selbst habe aber geöffnet. „Bei den Tieren war Gott sei Dank nichts“, sagt Schramm.

(c-st)