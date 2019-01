Tierheim Solingen: Diese Tiere suchen ein Zuhause

Solingen Das Tierheim Solingen hat einen regen Zulauf und wird oft weiterempfohlen. Wir blicken auf 2018 zurück und stellen Tiere vor, die noch ein neues Zuhause suchen.

Beim Rückblick auf 2018 fällt Tierheimleiterin Andrea Kleimt als erstes ein, was in diesem Jahr nicht passiert ist: „Wir warten weiter auf eine Quarantäne-Station, darüber reden wir sicher seit drei Jahren.“ Sie geht nicht davon aus, dass das Gebäude bald gebaut wird, denn „die Baukosten sind so explodiert“. Kleimt rechnet mit „sicherlich 200.000 Euro“. Auch wenn das Tierheim finanziell keine Sorgen hat, ist so eine große Summe nicht zu stemmen.