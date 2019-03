Tierheim Solingen: Jo und Speedy sind auf Wohnungssuche

Solingen Den Umzug ins Tierheim Solingen hat Labrador-Pointer-Mischling Jo ganz gut verdaut, aber er möchte gerne wieder ein neues Zuhause finden. Kater Speedy benötigt Freigang, die Kaninchen Tim und Struppi brauchen ein Außengehege.

Kater Speedy braucht Auslauf, in den Monaten im Tierheim hat er es sich allzu gemütlich gemacht und etwas Speck angesetzt. „Mit Freigang ist das schnell wieder weg“, sagt Tierpflegerin Silvia Cyris. Nach dem Tod seines Besitzers kam der fünfjährige Speedy im vergangenen Juli ins Tierheim. „Er braucht schon jemanden mit etwas Katzenverständnis und Erfahrung, dann kommt man auch gut mit ihm aus“, sagt Cyris. „Manchmal ist er schmusig und lieb, dann bekommt man wieder eine geknallt.“ Speedy wäre am liebsten ein Einzelkater, dann gibt es auch weniger Stressreaktionen. Deswegen sollten die neuen Besitzer auch eher größere Kinder haben.

Wieso Tim und Struppi so heißen, ist auf den ersten Blick klar: Struppi hat einfach eine süße Wuschelfrisur. Weil die beiden Kaninchen sich schon so lange kennen und aneinander gewöhnt sind, werden die beiden kastrierten Böckchen ausnahmsweise zusammen gehalten. Die sieben Jahre alten Kaninchen – wobei Struppi ein Löwenköpfchen ist – leben seit Mitte Januar in Glüder, derzeit noch als einzige im Außenbereich wie sie es gewohnt sind. Sie benötigen ein Gehege mit mindestens vier Quadratmetern und können wahrscheinlich auch in eine vorhandene Gruppe integriert werden. „Kaninchen sind generell keine Kuscheltiere und wollen nicht auf den Arm genommen werden, aber sie sind absolut lieb und fressen einem mit der Zeit auch aus der Hand“, erklärt Hans.