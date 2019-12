Tierheim Solingen : Hase Heino auf Haussuche

Solingen Wir stellen Zwergkaninchen Heino, Kater Rosario und Mischling Nikita aus dem Tierheim Solingen vor, die ein neues Zuhause suchen.

Wer Interesse an einem neuen Fellfreund hat, dem sei Heino ans Herz gelegt. Das Fell des Zwergkaninchens sieht einfach zum Reinkuscheln aus. Weich und flauschig mit schwarz-braunen Sprenkeln. Friedlich hoppelt er mit seiner Mitbewohnerin Debbie durch den Stall im Tierheim. Hier wohnt Heino seit dem 19. September, denn sein vorheriger Besitzer ist gestorben, wie Tierpflegerin Sandra Laffin erzählt. Dort hat Heino allein gelebt – so soll es nicht sein. Deswegen wurde er in Glüder bereits mit Debbie „vergesellschaftet“.

Anders als Heino, der sich gleich an die Kante des Stalls gewagt hatte, muss Kater Rosario zunächst geduldig angelockt werden. Die angebotene Leberwurst in der Tube schleckt er nur kurz ab, dann nutzt er die erste Gelegenheit, sich in das angrenzende Zimmer zu schleichen und in einem Kratzbaum zu verstecken. „Er ist sehr schüchtern“, sagt Sandra Laffin.