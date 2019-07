Hagrid wurde vor etwa einem Monat in der Hebbelstraße gefunden und hat ob seiner Größe und der braunen Fellfarbe im Tierheim den Namen des Halbriesen aus Harry Potter bekommen. Er wurde jüngst geimpft, kommt aber erst nach der Hitzewelle ins Außengehege. „Er ist ein Netter und ihm wird so langsam etwas langweilig“, sagt Kruska. Hagrids Alter wird auf drei bis vier Jahre geschätzt. In seinem neuen Zuhause sollte es mindestens vier Quadratmeter Platz geben und am besen eine Partnerin an seiner Seite.