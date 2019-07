Tierheim Solingen : Alex, Bingo und Hagrid wollen umziehen

Foto: Ines Räpple 7 Bilder Bingo, Alex und Hagrid im Tierheim Solingen.

Solingen Mit großen Augen blickt Kater Alex in die Kamera und will wohl sagen: Wann nimmt mich jemand mit in mein neues Zuhause ? Darauf warten auch Mischling Bingo und Kaninchen Hagrid aus dem Tierheim Solingen.

Nach knapp drei Monaten hat Alex „so langsam genug vom Tierheim“, wie Tierpflegerin Sandra Lafin sagt. Er wünscht sich ein neues Zuhause. Ende April wurde er als Fundtier in Glüder abgegeben. Geschätzt ist er ungefähr sieben Jahre alt. „Alex ist lieb, verschmust und anhänglich“, sagt Lafin. „Und immer hungrig“, fügt sie lachend hinzu. Dann kann er auch schonmal laut miauen und keine Ruhe geben. Kinder sind für den Freigänger kein Problem, andere Katzen sollten aber ruhig und nicht zu quirlig sein. „Das mag er nicht.“

Während es im Katzenhaus des Solinger Tierheims auch in der Sommerhitze angenehm kühl ist, dürfen sich die Hunde in einigen Planschbecken erfrischen. „Bei der Hitze merkt man, dass viele mehr liegen und ihre Aktivität herunterfahren“, sagt Tierpflegerin Stefanie Grützemann. Das Tierheim hat den Vorteil, direkt an der Wupper und am Wald zu liegen. „Die Gassigeher gehen meist direkt runter an die Wupper zur Abkühlung und auch nur kurze Runden.“

Info So findet man das Tierheim Kontakt Tierheim Solingen, Strohn 3, 42659 Solingen; ­Telefon 0212 / 42066. Öffnungszeiten Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 14 bis 16.30 Uhr. Weitere Besuchstermine können an allen Wochentagen von 11 bis 16.30 Uhr vereinbart werden. www.tierheim-solingen.de

Grützemann hat Bingo mit auf die Wiese gebracht. Der Podenko-Schäferhund-Mischling wurde vor drei Wochen abgegeben. Der Grund: „Er konnte nicht alleine bleiben und hat dann permanent gebellt“, wie Grützemann erklärt. Bingo ist zwei Jahre alt und zunächst etwas scheu, dann aber sehr aufgeschlossen. Er hat einen stolzen Gang und ist als Familienhund geeignet. Kinder sollten nur nicht zu klein sein. Mit Katzen und Hündinnen versteht er sich, mit Rüden weniger. „Für ihn sind eine Mischung aus Auslauf und den Kopf fordern gut. Fährtensuche könnte ich mir etwa auch vorstellen“, sagt Grützemann.

Alex Rasse Europäisch-Kurzhaar Alter etwa 7 Jahre Geschlecht männlich (kastriert) Haltung Freigänger, mit Kindern und Katzen verträglich. Foto: Ines Räpple