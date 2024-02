Tierheim Solingen Diese Tiere suchen schon lange ein Zuhause

Thibaut Auch dieser Mischling aus Griechenland ist kein Anfänger-Hund. Er sieht auf jeden Fall ungewöhnlich aus mit seinen eher kurzen Beinen und dem langen Oberkörper. Ihm machen die Hinterläufe zu schaffen und allein ob seiner Größe sollten sich seine neue Besitzer im Klaren sein, dass Hunde nicht immer so reagieren, wie man sich das vorstellt. „Hunde knurren auch mal, aber das muss man klären“, sagt Kruska. „Wenn er sein Spielzeug nicht hergeben will, ist es ja das eine. Aber was ist, wenn es irgendwann ein Giftköder ist?“