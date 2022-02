Theater und Konzerthaus : Wasserrohrbruch im Pina-Bausch-Saal

Solingen Durch einen technischen Defekt ist es am Wochenende im Pina-Bausch-Saal zu einem Wasserschaden gekommen. Der Schaden war während eines wöchentlich üblichen Testlaufs des Notstromaggregats bei Brandalarm entstanden.

Wie die Stadt am Montag mitteilte, ist es am Wochenende durch einen technischen Defekt im Pina-Bausch-Saal zu einem Wasserschaden gekommen. Zwar konnten umgehend zwei Bautrockner geordert und aktiviert werden. Und überdies werden in den nächsten Tagen weitere Geräte erwartet, die dann voraussichtlich bis Ende Februar in Betrieb sind. Aber Auswirkungen auf den Betrieb lassen sich dennoch nicht vermeiden.