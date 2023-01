Diskussionen um Auto-Schau in Solingen Stadt: E-Autos sind zu schwer für Theater

Dies, so die Stadt, sei mitnichten der Fall. Nur habe man – trotz baurechtlicher Genehmigung der Autoschau – eben nicht die Gewichtszunahme der dort ausgestellten Fahrzeuge voraussehen können. Vielmehr seien dadurch im Lauf der Zeit sogar Schäden an dem Gebäude aufgetreten, die bei der Sanierung im vergangenen Jahr behoben worden seien – weswegen schließlich auch klar geworden sei, dass die bisherige Form der Autoschau im Theater und Konzerthaus in Zukunft nicht länger möglich sei.