Kultur in Solingen : Theater bleibt weiter für Besucher geschlossen

Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Kulturfreunde in der Klingenstadt müssen sich weiter in Geduld üben. So hat das Kulturmanagement Solingen jetzt bekannt gegeben, dass die Veranstaltungen im Theater und Konzerthaus noch bis einschließlich 31. August pausieren werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der städtische Krisenstab habe entschieden, bis dahin alle Veranstaltungen mit Publikum zu verschieben oder abzusagen, hieß es am Mittwoch. Aufgrund der behördlichen Vorgabe zum Schutz vor dem Coronavirus sei eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht möglich. Gleichzeitig arbeite man aber schon jetzt daran, Ersatztermine zu finden. Über die aktuellen Entwicklungen würde im Internet unter www.theater-solingen.de informiert, so das Kulturmanagement. Als Ersatz werden digitale Kulturveranstaltungen geboten. Dazu wurde ein Aufnahmestudio eingerichtet. Die Streams sind unter www.theater-solingen.de/streams zu sehen. In den kommenden Wochen erhalten Kunden Gutscheine für abgesagte Veranstaltungen. Für Ersatztermine behalten Tickets ihre Gültigkeit.

(or)