Wegen schwer erkennbarer Fluchtwege Theater-Balkon in Solingen nur nach Anmeldung offen

In diesem Jahr kann das markante Gebäude an der Konrad-Adenauer-Straße, wenn man so will, einen runden Geburtstag feiern. 1963 und damit vor genau 60 Jahren wurde in der Nordstadt das heutige Theater und Konzerthaus Solingen eröffnet, nachdem der Vorgängerbau an derselben Stelle einige Jahre zuvor bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Doch eine spontane Geburtstagsfeier mit möglichst vielen Gästen etwa im dann voll besetzten Pina-Bausch-Saal wäre zum Jubiläum nur schwer umsetzbar. Denn der Theater-Oberrang ist seit geraumer Zeit lediglich noch nach einer vorherigen Anmeldung zu nutzen.