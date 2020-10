Solingerin bei „The Voice of Germanys“ : Luisa Skrabic bleibt ohne Buzzer

Solingen / Leverkusen Die Solingerin sang bei den Blind Auditions den Silbermond-Song „Durch die Nacht“. Damit rührte die 27-Jährige zwar Stefanie Klos zwar zu Tränen, aber zum Weiterkommen hat es bei der Castingshow nicht gereicht.

Seit Donnerstag kennen sie noch etliche andere Menschen im ganzen Land. Die 27-Jährige stand in der Gesangs-Talentshow „The Voice of Germany“ auf der Bühne und überzeugte mit „Durch die Nacht“ von Silbermond. Zum Weiterkommen hat es in den sogenannten Blind Auditions jedoch nicht gereicht, weil weder Samu Haber und Rea Garvey, noch Nico Santos, Mark Forster oder Yvonne Catterfeld und Stefanie Klos den Buzzer betätigt haben. Letztere war zu Tränen gerührt, „aber ich war wohl zu abgelenkt von meinen Gedanken“, gab die Sibermond-Fronfrau zu. „Durch die Nacht“ gehört zu den Anfangswerken ihrer Band. „Aber deswegen war es für mich etwas ganz Besonderes.“