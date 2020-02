Gastroszene in Solingen : Ein Stück Südengland im Herzen von Gräfrath

Solingen Klaus Krämer betreibt seit knapp einem halben Jahr seinen Pub „The Cornish Arms“ in den Räumen des früheren „Scarriff“ – und freut sich über die bislang gute Resonanz.

Seit 1. Oktober betreibt er die Gaststätte im gemütlichen Fachwerkhaus am Rande des Gräfrather Ortskerns. Das hat schon eine lange gastronomische Geschichte hinter sich. Jahrelang war hier der „Irish Pub Scarriff“ beheimatet, mit dem sich der Inhaber des Hauses einen Kindheitstraum erfüllte. Zuletzt bewirtete hier ein Italiener seine Gäste. Inzwischen ist also Krämer Gastgeber in den rustikalen Räumen mit ihren dunklen Holzbalken, der breiten Theke und dem Zapfhahn als originellem Türgriff. „Das war Liebe auf den ersten Blick“, sagt er, und fügt hinzu: „Im Grunde war es Zufall, dass das alles auch vom Timing her passte.“

Dann ergab sich der Kontakt zum Inhaber des früheren „Scarriff.“ Und schon im Herbst machten sich Krämer und seine Unterstützer an die Arbeit, den Raum im Stile eines Pubs im südenglischen Cornwall umzugestalten – mit hohen Tischen aus dunklem Holz, dem anheimelnden Kamin in der Ecke, den typischen Holz- und Blechschildern und Schiffsmotiven an der Wand. Eine Nische im Obergeschoss wurde zur Reminiszenz an Krämers Vergangenheit als Feuerwehrmann in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Dartscheibe wartet wieder auf zielsichere Sportsfreunde. Und eine alte Kirchenbank, die Krämer schon in seiner Zeit als Pächter im „Steinenhaus“ nutzte, passt blendend in das urige Ambiente im Fachwerkhaus. Auch das ziehe klassischerweise in den Wintermonaten die meisten Besucher an, gibt Klaus Krämer zu. Diesmal soll es aber eine kleine Terrasse für die warme Jahreszeit geben. Die Aufteilung in zwei Etagen ermögliche es ihm zudem, in einem Raum Konzerte junger Sänger sowie allerlei Folkgruppen anzubieten und gleichzeitig den Kneipenbetrieb weiterlaufen zu lassen.