Bilanz für 2023 Solingen ahndet Falschparken in 50.281 Fällen

Die Stadt Solingen hat im vergangenen Jahr Falschparker in 50.281 Fällen mit Verwarnungsgeldern belegt. Das berichtet jetzt Sprecherin Sabine Rische. Insgesamt nahm die Stadtverwaltung damit genau 1.286.291 Euro ein. Das ist etwas mehr als im Jahr 2022, als es 50.046 Fälle gab, über die in Summe Verwarngelder in Höhe von 1.269.935 Euro in die städtischen Kassen gespült wurden. 2023 zahlten die Solinger Falschparker so im Schnitt 25,58 Euro für ihre Knöllchen.