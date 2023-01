Termine Die Karnevalszüge im Bergischen Land 2023

Rosenmontagszug in Remscheid-Lennep

Den Höhepunkt des Straßenkarnevals in Remscheid bildet wie immer der Rosenmontagsumzug in Lennep – am 20. Februar 2023 ist Start um 14.11 Uhr an der Mühlenstraße. Das Motto in diesem Jahr: „Wir sind wieder am Zoch“.

