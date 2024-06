Berufungsverhandlung am Landgericht Bombendrohung kommt Solinger teuer zu stehen

Er wollte in den Urlaub fliegen. Dafür brauchte er Unterlagen vom Ausländeramt. Das Gespräch am Morgen war noch friedlich verlaufen, aber dann, am Nachmittag, platzte dem Angeklagten der Kragen. Eine Bombe reinwerfen und den Laden in Luft sprengen: das hatte der Solinger der Dame am Telefon angedroht.