E-Mobilität in Solingen : Batterie-Probleme – BOB bis Januar gestoppt

Solingen Die modernen Obusse auf der Linie 695 von Meigen nach Gräfrath legen seit vergangener Woche eine unfreiwillige Pause ein. Der Grund: Die Batterien drohen nachmittags schlapp zu machen. Experten arbeiten an einer Lösung.

Damit die Pause so kurz wie möglich bleibt, nahmen Experten der für die Batterietechnik zuständigen Fachunternehmen mittlerweile die Suche nach den Ursachen auf. Noch in der zurückliegenden Woche reisten mehrere Mitarbeiter der Firmen Kiepe sowie Impact nach Solingen, um den aufgetretenen Problemen direkt vor Ort genau auf den Grund zu gehen.

Öffentlicher Nahverkehr in Solingen : Batterie-Obus startet in Linien-Härtetest

„Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen“, sagte der Geschäftsführer der SWS-Verkehrssparte, Conrad Troullier. Gleichzeitig betonten die Verkehrsbetriebe, die Schwierigkeiten seien gerade in der Anfangsphase eines derart komplexen Projekts vollkommen normal. Conrad Troullier: „Ich bin absolut sicher, dass wir die aufgetretenen Probleme sehr schnell in den Griff bekommen werden“.

Tatsächlich hatten die BOB-Fahrer bei den Touren im regulären Linienbetrieb recht zügig festgestellt, dass die Leistungen der Aggregate vor allem in den Nachmittagsstunden nachließen. Was dazu führte, die Verantwortlichen bei den Stadtwerken auf die zwischenzeitliche Bremse treten zu lassen. Denn aufgrund der schwachen Batterien konnte nicht ausgeschlossen werden, dass einer der BOB bei einer regulären Fahrt der 695 und sozusagen im Härtetest unplanmäßig stehen bleiben würde.

Das passierte am Ende zwar nicht. Dennoch wollen die Verkehrsbetriebe nun auf Nummer sicher gehen und überprüfen lassen, warum die im Vorfeld angestellten Berechnungen zur Reichweite unter den realistischen Bedingungen zwischen Meigen und Gräfrath nicht so aufgehen wie gedacht.

Parallel bemühten sich die Stadtwerke, keine prinzipiellen Zweifel an dem BOB-Projekt entstehen zu lassen. So hieß es am Montag aus der Zentrale der Verkehrsbetriebe, genau für solche Eventualitäten sei die Testphase von Anfang an gedacht gewesen. „Denn wann, wenn nicht im normalen Linienverkehr, könnten wir sonst feststellen, wo noch Verbesserungen nötig sind“, sagte die Sprecherin der SWS-Verkehrssparte im Gespräch mit unserer Redaktion.