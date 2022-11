Gebühren in Solingen steigen : „Mustermanns“ zahlen 18,58 Euro mehr

Die Solinger Müllabfuhr muss in engen Hofschaften – wie hier in Schnittert – bisweilen mühsame Wege zurücklegen, um zu den Kunden zu gelangen. Insgesamt steigen die Gebühren in diesem Bereich um 10,7 Prozent. Beim Wasser konnten die Gebühren durch die TBS hingegen gesenkt werden. Foto: Peter Meuter

Solingen Das Gebührenplus ist 2023 moderat. Kosten betragen 1065,82 Euro. Die Durchschnittsfamilie macht den Technioschen Betrieben Solingen Bauchschmerzen.

Die Solinger müssen sich auch im neuen Jahr auf einen Anstieg der Gebühren für Abfall, Straßenreinigung und Abwasser einstellen. Doch in Anbetracht der Preissprünge, mit denen die Verbraucher zurzeit in anderen Bereichen zu kämpfen haben, fallen die Mehrbelastungen für die kommunalen Gebühren noch vergleichsweise moderat aus. Denn wie die Technischen Betriebe Solingen (TBS) am Freitag mitgeteilt haben, beläuft sich das 2023 fällig werdende Gebührenplus im Vergleich zu 2022 auf 1,8 Prozent und liegt damit deutlich unter der allgemeinen Inflationsrate von zuletzt mehr als elf Prozent.

Das bedeutet nach Angaben der TBS, dass die sogenannte Familie Mustermann auf das Jahr gerechnet mit 18,58 Euro zusätzlich zur Kasse gebeten wird. Waren 2022 für die Abfallentsorgungs-, die Straßenreinigungs- und die Winterdienstgebühr sowie für Schmutzwasser und Niederschlagswasser in der Summe 1047,25 Euro angefallen, so sind im neuen Jahr demnach 1065,82 Euro fällig.

INFO Entgelte im Solinger Müllheizkraftwerk Preise Private zahlen im Müllheizkraftwerk für die ersten 100 kg pauschal fünf Euro, und für weitere Abfälle je Tonne 195 Euro. Gewerbliche zahlen für gefährliche Abfälle nach Gewicht je Tonne 230 Euro, für sonstige Abfälle je Tonne 195 Euo. Kleinstmengenanlieferungen liegen zwischen 19,50 und 78 Euro.

Dabei ist diese nach Einschätzung der Technischen Betriebe lediglich „marginale“ Erhöhung vor allem auf einen Umstand zurückzuführen. „Der entscheidende Faktor liegt im Abwasserbereich. Da die jahrzehntelange Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW 2022 geändert wurde, mussten die Aufwendungen für die kalkulatorischen Zinsen angepasst, sprich gesenkt werden“, führten die TBS aus. Und diese Kostensenkungen würden nun sowohl bei den Schmutz- als auch bei den Niederschlagswassergebühren (Regenwasser) an die Bürger weitergegeben.

Tatsächlich sind in den anderen Bereichen die teilweise eklatanten Preissteigerungen nämlich auch an den TBS nicht spurlos vorübergezogen. „Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Preise für Energie merklich angestiegen. Hinzu kommen die preistreibenden Effekte unterbrochener Lieferketten infolge der Corona-Pandemie“, teilten die TBS mit, die im Rahmen einer Pressekonferenz betonten, auch eine „erhebliche Steigerung der Personalkosten“ habe in der neuen Kalkulation berücksichtigt werden müssen.

So werden laut TBS allein bei der Müllentsorgung 2023 gut sieben Millionen Euro Personalkosten anfallen, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 17,7 Prozent entspricht. Doch auch die Entsorgungskosten schlagen im Abfallbereich mit einem Plus von über 17 Prozent zu Buche, weswegen für 2023 eine Mehrbelastung von 10,7 Prozent steht.

Bei der Straßenreinigung ist wiederum ein Anstieg um 13,6 Prozent zu verzeichnen, während die Winterdienstgebühr um zwölf Prozent angehoben wird. Auffallend beim letztgenannten Punkt sind unter anderem die exorbitant um 425 Prozent gestiegenen Kosten für Streumaterial. Dafür sind im Jahr 2023 zwar insgesamt „nur“ 105.000 Euro auszugeben. Gleichwohl muss auch diese Summe über die Gebühren gedeckt werden.

Für Familie „Mustermann“ bedeutet das mit ihrer angenommenen 15 Meter-Straßenfront bei einem 500-Quadratmeter-Grundstück inklusive 130 Quadratmeter-Anwesen an einer „typischen Anliegerstraße“ mit Winterdienst 2 eine Mehrbelastung von 1,04 Euro im Jahr. Für die 14-tägig zu leerende 120-Liter-Abfalltonne zahlen die vier Personen im „Mustermann“-Haushalt hingegen 225,25 Euro, während die normale Straßenreinigung fortan 81,69 Euro und Wasser (200 Kubikmeter Frischwasser) 749,24 Euro kosten.