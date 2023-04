Taxifahrerin wegen Fahrerflucht in Solingen angeklagt Anwohner der Flurstraße: „Hier gibt es ständig Unfälle.“

Dass sie nun dennoch auf der Anklagebank sitzt, hat die selbstständige Unternehmerin den aufmerksamen Anwohnern in der Flurstraße zu „verdanken“. Dort wird man hellhörig, sobald es auf der Straße kracht. „Hier passieren ständig Unfälle“, war dazu von einer Zeugin zu hören, die auch besagten Knall im März 2022 gehört hatte. Sie habe sofort aus dem Fenster geschaut: Der Bus sei weitergefahren, die Taxifahrerin habe angehalten. Sie sei davon ausgegangen, dass jemand aus dem Taxi steigen werde, um sich den abgefahrenen Spiegel anzusehen, der auf der Straße gelegen habe. Nichts davon sei passiert, da habe sie ihr Handy genommen und das Taxi samt Nummernschild fotografiert. Das Foto habe sie später dem Nachbarn geschickt, dem der beschädigte Audi gehört. Der habe die Polizei informiert, und die wiederum rief am Nachmittag bei der Taxifahrerin an.