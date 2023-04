Veranstaltungstipps „Tanz in den Mai“ 2023 im Bergischen Land

Die Feuerwehr Löschgruppe Önkfeld lädt zum „Tanz in den Mai“ ein. Im Festzelt am Gerätehaus Önkfeld wird DJ-P für Tanzmusik auflegen. Für verschiene Getränke sowie einen Grillstand ist ebenfalls gesorgt. Am nächsten Tag geht es mit einem „Frühshoppen“ an der Feuerwehr weiter.

Wo: Feuerwehr Önkfeld in Radevormwald

Beginn: 20 Uhr, 1.5. ab 11 Uhr

Wer: DJ-P

Tickets: 8 Euro

Weitere Informationen hier