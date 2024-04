Veranstaltungstipps „Tanz in den Mai“ 2024 im Bergischen Land

Die Feuerwehr Löschgruppe Önkfeld lädt zum „Tanz in den Mai“ ein. Im Festzelt am Gerätehaus Önkfeld wird ein DJ Tanzmusik auflegen. Am 1. Mai geht es mit einem Frühshoppen und Familientag an der Feuerwehr weiter.

Wo: Feuerwehr Önkfeld, Unterm Busch, Radevormwald

Beginn: 20 Uhr, 1. Mai ab 11 Uhr

Weitere Informationen hier