Echt.Scharf.Solingen 2022 : Symphoniker treten bei der Sommerparty auf

Zur Eröffnung der Sommerparty 2022 am Freitag, 12. August, sollen die Bergischen Symphoniker auf dem Neumarkt spielen. Foto: Bergische Symphoniker

Solingen Der Initiativkreis Solingen rechnet damit, dass 2022 erstmals nach einer Pause von zwei Jahren wieder die Sommerparty „Echt.Scharf.Solingen“ stattfindet.

„Es sind bereits die Planungen für eine Sommerparty im Innenstadtbereich angelaufen. Winzerfest, Budenzauber und Bühne auf dem Neumarkt sollen vom 12. bis zum 14. August 2022 wieder viele Gäste aus Solingen und aus den Nachbarstädten in die City locken“, sagte der Vorsitzende Waldemar Gluch im Anschluss an die Hauptversammlung.

Zur Eröffnung der Sommerparty werden die Bergischen Symphoniker auf dem Neumarkt spielen. „Damit geht ein alter Traum in Erfüllung, einmal unser Orchester ganz vielen Menschen präsentieren zu können“, so Gluch.

In Kooperation mit dem Bergischen Chorverband plant der Initiativkreis zudem einen „Solinger Chorsommer“. Er soll künftig durch die Stadtteile wandern. Zum Auftakt wird der Chorsommer auf dem Fronhof am 14. und 15. Juni stattfinden. Waldemar Gluch betonte, dies sei ein wichtiges Instrument, in den Stadtteilzentren für mehr Leben zu sorgen.