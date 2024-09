Ab dem kommenden Jahr Desaster für Pendler – auf der S1 drohen jahrelange Sperrungen

In den vergangenen Wochen haben Ausfälle und Verspätungen auf der Strecke der S-Bahn 1 einmal mehr für reichlich Ärger gesorgt. Doch angesichts der chaotischen Zustände, die schon vom nächsten Jahr an drohen und dann – mit Unterbrechungen – vermutlich bis in die Jahre 2030 / 31 reichen werden, wirken die zuletzt aufgekommenen Störungen geradezu paradiesisch. Denn spätestens ab dem Jahr 2028 dürfte es wohl endgültig zu einem verkehrstechnischen Super-GAU kommen, wenn die S-Bahn-Verbindung zwischen Solingen und Düsseldorf – nach einer ersten mehrmonatigen Sperrung kommendes Jahr – gleich für zweieinhalb Jahre unterbrochen werden soll.