Südpark in Solingen : Neuer Makler wertet Immobilien auf

Günther Schorn vor einem Anfang der 60er Jahre gebauten Haus in der Südstadt, das er für denEigentümer renoviert und verkauft hat. Foto: Fred Lothar Melchior

Mitte ju:mo-Gründer Günther Schorn schafft sich mit einer Immobilienfirma ein zweites Standbein. Noch ist es ein Ein-Mann-Betrieb, das soll sich aber bald ändern. Der Neubau im Südpark soll 2021 beginnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fred Lothar Melchior

Zwischen „vorher“ und „nachher“ können 50.000 Euro liegen: Nach einer Modernisierung lässt sich ein älteres Ein- oder Zweifamilienhaus zu einem deutlich höheren Preis verkaufen. Dass der Verkäufer trotz der Renovierungskosten noch einen zusätzlichen Gewinn erzielt, ist das Geschäftsmodell einer neuen Firma: der ju:mo Immobilien GmbH.

Der Name erinnert bewusst an die ju:mo Projektbau GmbH im Südpark. Hinter beiden Unternehmen, dem Ladenbauer und dem Makler, steht Inhaber Günther Schorn. „Wir haben unsere Kompetenzen erweitert“, erläutert der Tischlermeister und Kaufmann. „Wir bringen unsere langjährige Erfahrung im Baubereich jetzt bei Immobilien ein. Die beiden Firmen werden in Kooperation auftreten. Wir schätzen das Potenzial mehr als gut ein.“

Info Seit zwei Jahren im Südpark ansässig Firmen Günther Schorn, der seit 2000 mit seiner Familie in Solingen lebt, machte sich im Jahr 2015 mit seiner Ladenbau-Firma selbstständig. Ende 2018 war das Unternehmen so gewachsen, dass die Projektbau GmbH einen Neubau im Südpark bezog. Die Beschäftigten arbeiten für Großkunden sowohl in Deutschland als auch in Europa – für Modeanbieter ebenso wie für Gastronomie-Ketten oder Banken. ju:mo hat auch bereits Erfahrung in der Einrichtung von Büros und Wohnungen. Auf dieses Wissen greift jetzt die ju:mo Immobilien GmbH zurück.

„Wir haben überlegt, wie wir uns von den zahlreichen anderen Anbietern auf dem Immobilienmarkt abheben können“, erzählt der 43-Jährige. „Was ist unser Alleinstellungsmerkmal?“ Dreh- und Angelpunkt ist der Vorteil des Verkäufers: Welche Umbauten rechnen sich, welche nicht? Ist die Entscheidung gefallen, werden die Arbeiten zum Festpreis ausgeführt. ju:mo geht in Vorleistung: Der Immobilienbesitzer zahlt erst, wenn das Haus in neue Hände gekommen ist. Schorn: „Da wir mit der Vermarktung parallel zur Sanierung beginnen, kommt es zu keiner unnötigen Verzögerung. Der Umbau dauert nur drei Monate.“

Die im letzten Herbst gegründete Immobilienfirma ist noch ein Ein-Mann-Unternehmen und residiert in Monheim. Der Umzug nach Solingen soll in diesem Jahr erfolgen; die ersten Mitarbeiter will Schorn ebenfalls 2020 einstellen. Die ju:mo Immobilien GmbH werde sich zunächst auf Solingen (die ersten Objekte liegen in der Südstadt) und die Umgebung konzentrieren. Schorn: „Aber schon jetzt finden Gespräche über Immobilien außerhalb von Nordrhein-Westfalen statt.“

Das junge Unternehmen soll seinen Sitz in einem Neubau finden, den Günther Schorn ursprünglich als Erweiterung seiner Ladenbau-Firma geplant hatte. Wegen der Pandemie wird das Gebäude nicht wie geplant in diesem Jahr verwirklicht, sondern erst im kommenden Sommer oder Herbst. „Die Baugenehmigung liegt vor.“ Der gebürtige Österreicher hofft, dass in einem Jahr beide Firmen prosperieren. „Aktuell gibt es wieder Licht am Ende des Tunnels. Wir sind mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen.“

2019 habe ju:mo rund zwölf Millionen Euro umgesetzt und später in der Corona-Krise davon gezehrt. Schorn: „Wir sind froh, wenn wir 2020 den Umsatz des Vorjahres halten können. Da die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt und wir hoffen, dass es so bleibt, ist unser Ziel für 2021 ein Umsatz von über 14,5 Millionen Euro.“