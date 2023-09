Dürpelfest in Solingen-Ohligs Politik will nach Ersatzstandort für „Nessy“ suchen

Geht es nach dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister von Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid, Marc Westkämper (CDU), ist das letzte Wort über die Schiffsschaukel „Nessy“ beim Dürpelfest noch nicht gesprochen. „Wir sollten gemeinsam nach einem neuem Standort suchen“, sagte Westkämper am Donnerstag – und reagierte so auf die Ankündigung der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG), für einen Verbleib von „Nessy“ am Ohligser „Doppelkreisel“ und dementsprechend mit einem Kostenpflichtiger Inhalt Bürgerbegehren für die Rücknahme eines Beschlusses der zuständigen Bezirksvertretung (BV) zur Umgestaltung des „falschen“ Kreisverkehrs kämpfen zu wollen.