Wer hat Rene M. gesehen?: Polizei sucht mit Bild nach vermisstem Solinger

Solingen Wer hat Rene M. seit Montag gesehen? Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 39 Jahre alten vermissten Solinger.

Am Montag, 12. November 2018, zwischen 2 und 9 Uhr verließ Rene M. seine Wohnanschrift an der Emscherstraße in Solingen und kehrte bislang nicht zurück. Sein momentaner Aufenthaltsort ist trotz intensiver Suchmaßnahmen unbekannt. Neben einem Aufenthaltsort in Solingen sind auch Anlaufadressen im Stadtgebiet Herne bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste in suizidaler Absicht unterwegs ist.