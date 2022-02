Sturmwarnung rund um Solingen : Feuerwehr ist in Unwetter-Bereitschaft

Solingen / Bergisches Land Vor der Region liegen stürmische Tage mit viel Regen. Eine Katastrophe wie beim Hochwasser im Sommer 2021 wird vom Wupperverband oder Stadt aber nicht erwartet.

„Es sind genügend Kräfte im Einsatz“, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwochmittag, während die Solinger Berufsfeuerwehr ungefähr zeitgleich mit ihren Vorbereitungen fertig wurde. So lagen die Kettensägen bereit. Und überdies waren die Einsatzfahrzeuge abfahrbereit, sodass Kräfte jederzeit ausrücken konnten. Wobei die Feuerwehrmänner und -frauen im Gegensatz zum vergangenen Juli, als etliche Teile der Klingenstadt von einem Jahrhunderthochwasser heimgesucht worden waren, dieses Mal weniger mit Überschwemmungen als mit herunterfallenden Ästen sowie umstürzenden Bäumen rechneten.

Zwar sei in den kommenden Tagen nicht in Gänze auszuschließen, dass vor allem kleine Bäche über die Ufer treten könnten, betonte die Stadtsprecherin, die parallel vor Waldspaziergängen warnte. Gleichwohl sahen die Verantwortlichen im Rathaus um Krisenstabsleiter und Ordnungsdezernent Jan Welzel zunächst einmal keine Veranlassung, zum Beispiel die Wupperinsel am Zusammenfluss von Wupper und Eschbach in Unterburg zu räumen.