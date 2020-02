Sturmtief in Solingen : „Sabine war wohl doch nur ein Sabinchen“

Der Sturm riss an der Weyersberger Straße einen Baum um, der die Oberleitung beschädigte. Foto: Gianni Gattus

Solingen Weniger schlimm als befürchtet hat das Sturmtief Solingen getroffen. "Sabine war wohl doch nur ein Sabinchen", heißt es am Montag erleichtert nach einer frühmorgendlichen Sitzung des Krisenstabs. Einige Bäume sind umgestürzt.

Der Sturm sei überwiegend nördlich und südlich an Solingen vorbei gezogen, und in ganz NRW fielen die Sturmböen weniger stark aus als erwartet, meldete die Feuerwehr. Die Messstation am Hauptbahnhof verzeichnete als Höchstwert der Windgeschwindigkeit nur 40 Stundenkilometer, in der Stadtmitte lag die Spitze bei 87 Stundenkilometern. Für den heutigen Montag sei die Tendenz deutlich fallend. Der Deutsche Wetterdienst hat die amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen um 4 Uhr aufgehoben.

Die Feuerwehr war mit 168 Kräften im Einsatz und hatte vorsichtshalber alle Freiwilligen in die Wachen gerufen, verzeichnete aber insgesamt nur etwas mehr als 20 Einsätze. Polizei und Stadtdienst Ordnung meldeten keine Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Sturm.

Vorsorglich waren am Sonntagnachmittag alle Oberleitungen vom Strom genommen worden. "Eine gute Entscheidung", hieß es am Montagmorgen in der Feuerwache Katternberger Straße. Denn an der Burger Landstraße und an der Weyersberger Straße waren jeweils Bäume auf die Fahrdrähte gefallen. Für die notwendigen Reparaturarbeiten wird die Weyersberger Straße im Laufe des Tages für ein paar Stunden voll gesperrt und eine Umleitung kurzfristig beschildert.

Abellio teilt am Montagmorgen mit, dass die S7 (“Müngstener“) wieder den Betreib aufnimmt: „Allerdings verkehren die Züge mit einer verminderten Geschwindigkeit. Reisende müssen sich darauf einrichten, dass es deshalb am Montagmorgen noch zu Zugausfällen und hohen Verspätungen kommen kann.“

Die Müllabfuhr rückt am Montag normal aus und wird auch die blauen und gelben Tonnen regulär leeren.

Eine dringliche Warnung der Stadt bleibt bestehen: Vom Betreten der Wälder wird für die nächsten Tage noch abgeraten. "Wir müssen uns erst einen Überblick verschaffen", hieß es beim Stadtdienst Natur und Umwelt.

In Solingen war auch wie in anderen Städten des Landes entschieden worden, die Schulen und städtischen Kitas am Montag geschlossen zu halten. Eine Not-Betreuung wird aufrecht erhalten.

(red)