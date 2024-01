„Jitka“ verursacht auch in Solingen Schäden Sturm lässt Bäume umkippen

An der L 141n/Viehbachtalstraße war gegen 6.16 Uhr ein Verkehrszeichen samt Stange auf die Fahrbahn gekippt. Und an der Platzhof-/Ecke Morgenstraße lag gegen 6.39 Uhr ein Baum quer über der Fahrbahn, ebenso wie gegen 7.51 Uhr an der Kohlsberger/Ecke Leichlinger Straße. Auch in diesen Fällen beseitigte die Feuerwehr die Hindernisse.