Plötzlich wurde es in Solingen dunkel Stromausfall legt Ohligs lahm

Dabei verdichteten sich relativ schnell Hinweise, dass ein Defekt an einem Stromkabel unter der Düsseldorfer Straße – und zwar im Bereich der dortigen Großbaustelle – für den Stromausfall verantwortlich sein könnte. An dem Kabel hängen Trafostationen, von denen aus die Gebäude in der Umgebung versorgt werden. Nach Behebung des Fehlers funktionierte die Stromversorgung wieder. Die genaue Ursache für den Defekt an dem Kabel ist aber noch nicht geklärt.