Klinikum Solingen Die Stroke Unit soll noch vor Weihnachten umziehen

Die dreistöckige Containerlandschaft auf dem Parkplatz an der Frankenstraße ist ein von außen erkennbares Anzeichen der Umbrüche im Klinikum Solingen – und doch nur die Spitze des Eisbergs: „Wir beschäftigen uns mit 13 Baustellen parallel“, verdeutlicht Professor Dr. Martin Eversmeyer, kaufmännischer Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses, das Ausmaß der Arbeiten, die allesamt während des normalen Betriebs ablaufen – als Folge der jüngsten Umwälzungen in der regionalen Klinik-Landschaft durch die bevorstehende Schließung der St. Lukas Klinik: Die Neurologie und Stroke Unit für die Versorgung von Schlaganfallpatienten, derzeit noch in Ohligs untergebracht, wird bekanntlich künftig an der Gotenstraße angesiedelt sein – mit allen erforderlichen technischen, räumlichen und personellen Ressourcen: Rund 100 der insgesamt etwa 260 zusätzlichen Mitarbeiter, die bald am Klinikum ihre Arbeit aufnehmen – von Ärzten bis zu Pflegekräften – gehören zur neuen Abteilung. Die dazu benötigten neuen bettenführenden Stationen sollen in den nächsten Wochen fertig sein.