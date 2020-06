Wupper-Querung in Glüder : Neubau der Strohner Brücke soll im Herbst beginnen

Solingen Das marode Bauwerk über der Wupper soll durch einen Neubau ersetzt werden. Um die Natur zu schützen, müssen beim Abriss des Altbaus aufwändige Vorkehrungen getroffen werden. Im Herbst soll der Neubau beginnen.

Die Angelegenheit zieht sich schon seit einigen Jahren in die Länge. Aber nun steht der Abriss der alten Strohner Brücke über die Wupper im Süden von Solingen offenbar unmittelbar bevor. Denn laut Stadt Solingen soll der Abbruch in diesen Tagen beginnen, damit daran anschließend ab Herbst dieses Jahres an gleicher Stelle der Neubau der Flussquerung für Radfahrer und Fußgänger errichtet werden kann.

Dabei gelte es aber, bereits beim Abriss höchste Sorgfalt walten zu lassen, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Weil die Strohner Brücke in einem geschützten Naturgebiet liegt, müssen aufwändige Vorkehrungen getroffen werden, um zu verhindern, dass Bauteile der alten Brücke in die Wupper fallen. So wird das Bauwerk zunächst eingerüstet, ehe oberhalb der Wasseroberfläche eine Arbeitsplattform aufgebaut wird. Von dieser soll der Altbau dann Schritt für Schritt abgetragen werden.