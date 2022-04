Neue Wupper-Querung in Solingen : Arbeiten an Strohner Brücke liegen im Zeitplan

Update Solingen Wie geplant, soll die neue Strohner Brücke im September fertiggestellt sein. Die Arbeiten am Fundament sind abgeschlossen. Anfang Mai könnten die Stahlteile hinzukommen, die der Brücke ihre Messer-Form verleihen sollen.

Die Arbeiten für den Unterbau der neuen Strohner Brücke über die Wupper sind abgeschlossen. Inzwischen werde am Überbau gearbeitet, wie ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mitteilt. Im Februar wurden die beiden Strompfeiler betoniert, auch das nördliche Widerlager an der Waldseite sei inzwischen fertig, wie der Sprecher berichtet. „Die Baumaßnahme befindet sich noch im Zeitplan – angestrebter Fertigstellungstermin ist unverändert Anfang September 2022“, heißt es aus dem Rathaus.

Damit soll es in einem knappen halben Jahr für Fußgänger, Radfahrende und Reiter wieder möglich sein, die Wupper bei Glüder zu queren. Noch müssen sie dafür einen Umweg in Kauf nehmen. Die neue Brücke soll die jahrelange Unterbrechung mehrerer Wander- und Radwege, wie des Klingenpfads oder des Bergischen Wegs, beenden. Denn schon seit 2016 war die alte Brücke für den Fußgänger- und Radfahrendenverkehr gesperrt. Das zu dem Zeitpunkt rund 100 Jahre alte Brückenbauwerk galt aufgrund von massiven baulichen Mängeln als einsturzgefährdet. Im Sommer 2019 erfolgte der Abriss.

Um die Brücke planmäßig fertigzustellen, sind derzeit die Arbeiten am Überbau im vollen Gange, wie der Stadt-Sprecher berichtet. So stehe für den nördlichen Überbau das Traggerüst für den Stahlbetontrog bereits. Die Fahrbahnplatte sei zudem für die Betonierung vorbereitet, die in Kürze erfolgen solle. „Im Anschluss werden die seitlichen Wände dieses Überbaus geschalt und betoniert.“ Das heißt, dass die Form für die Wände vorbereitet wird, die anschließend in Beton gegossen wird.