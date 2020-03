Berufungsverhandlung vor dem Landgericht : Streit im Treppenhaus in Solingen eskaliert

Solingen/Wuppertal Irgendwann inmitten der Verhandlung war der Augenblick gekommen, an denen allen Prozessbeteiligten klar wurde: Worum es hier geht ist nichts, womit sich ein Gericht beschäftigen sollte.

Aber was war überhaupt passiert an diesem verhängnisvollen Februartag im Jahre 2018, an dem sich die beiden Frauen im Treppenhaus begegnet waren? In der Anklage ist dazu zu lesen, dass die Angeklagte der Nachbarin vorgeworfen haben soll, den Treppenflur nicht richtig zu putzen. Danach soll sie die Geschädigte zweimal mit der Hand geschlagen und deren Wischmob die Treppe herunter getreten haben. In einem Attest ist beim Opfer von Prellungen im Gesicht und am Oberarm die Rede, unter denen die 43-Jährige noch wochenlang gelitten haben will. Ein Hang zur Dramatisierung war schon dem Amtsgericht nicht entgangen, auch die Berufungsrichterin sah die geschilderten Verletzungsfolgen kritisch.