Von Dienstag bis Freitag werden in einigen Einrichtungen Notgruppen eingerichtet : Streiks in Solinger Kitas

Solingen Die Gewerkschaften Verdi (Dienstag und Mittwoch) und Komba (für Donnerstag und Freitag) haben in dieser Woche erneut zum Streik in den Kindertagsstätten aufgerufen.

Teilweise ist dann auch der Betrieb in einigen der 18 städtischen Kitas beeinträchtigt. Am Dienstag und Mittwoch haben nach Angaben der Stadt Solingen folgende Kitas geschlossen beziehungsweise nur eine eingeschränkte Betreuung:



-Vorspel (zwei Notgruppen für insgesamt 44 Kinder von 7.30 bis 16.00 Uhr).

-Fuhr (drei Notgruppen, vier Gruppen sind geschlossen).

Räuberhöhle (eine Notgruppe von 7 bis 15.30 Uhr).

-Croenchen (bietet an beiden Tagen 40 Notgruppen-Plätze an).

-Kannenhof (eine Notgruppe für 15 Kinder am Dienstag von 8 bis 14 Uhr und Mittwoch von 7 bis 15 Uhr).

-Klingenbande (am Dienstag zwei und am Mittwoch eine Notgruppe, die anderen Gruppen bleiben geschlossen).